New York, 3. novembra - Osrednji newyorški borzni indeksi so v minulem tednu okrevali kljub slabemu petku, ko je Apple pokvaril vzdušje z napovedjo slabše prihajajoče praznične prodaje od pričakovanj in povzročil nazadovanje tehnoloških delnic, kar je za seboj potegnilo tudi druge.