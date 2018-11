Delo: Sto osemnajst let (3. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - Po preračunih Svetovnega gospodarskega foruma potrebujemo še 118 let, da bomo zaprli vrzel v plačilu med moškimi in ženskami. Pomenljiva je oddaljenost letnice od današnjega dne, ki ponazarja, kako gigantske so še neenakosti v plačilu med spoloma kljub uzakonjenosti enakega plačila, piše Maja Prijatelj Videmšek v Delu.