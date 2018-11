Newyorške borze končale v rdečem

New York, 2. novembra - Indeksi na newyorških borzah so zadnji trgovalni dan v tednu končali negativno. Po tridnevnem pozitivnem nizu je med vlagatelji zaradi različnih signalov spet prevladala negotovost glede razrešitve trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA. Rezultati tehnološkega velikana Apple medtem niso zadostili pričakovanjem, zato se je delnica pocenila.