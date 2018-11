Zjutraj možna razlivanja rek in zemeljski plazovi

Ljubljana, 3. novembra - Meteorologi opozarjajo na močnejše padavine, ki so v petek popoldne spet zajele dele Slovenije in lahko povzročijo razlivanja rek v južni in deloma osrednji Sloveniji ter na Vipavskem. Ponoči in zjutraj se bo Ljubljanica predvidoma razlila na izpostavljenih območjih Ljubljanskega barja, pretok bo nato še naraščal. Povišana bo tudi gladina morja.