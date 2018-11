ACH Volley-ju žreb namenil Zenit, VfB Friedrichshafen in Chaumont ali Vojvodino

Budimpešta, 2. novembra - V Budimpešti so opravili žreb skupin za odbojkarsko ligo prvakov. Edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju, ACH Volley, bo nastopil v skupini C, kjer se bo dvakrat pomeril z Zenitom iz Sankt Peterburga, Friedrichshafnom in boljšim z dvoboja med francoskim Chaumontom VB 52 Haute Marne ter Vojvodino NS Seme iz Novega Sada.