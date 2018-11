Ljubljanskega župana čakata sojenji v zadevah Stožice in Gratel

piše Janja Zalar

Ljubljana, 23. novembra - Ljubljanski župan Zoran Janković bo moral v prihodnjih tednih znova sesti na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča. Potem ko je bil oproščen v zadevi Niš, ga tokrat bremenita dve pravnomočni obtožnici v zadevah Stožice in Gratel. Janković vztraja, da ni storil očitanih kaznivih dejanj in je prepričan, da bo to dokazal tudi na sodišču.