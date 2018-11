Evropske borze z rastjo; nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 2. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelje so zjutraj prepričali obeti rešitve trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Čeprav je optimizem v teku dneva občutno popustil, je večina evropskih borz vendarle končala odeta v zeleno.