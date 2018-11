V Litvi ob stoti obletnici volilne pravice žensk na semaforjih njihove podobe

Vilnius, 2. novembra - V litovski prestolnici Vilnius so danes, sto let odkar so ženske v tej državi dobile volilno pravico, na semaforjih pomembne prometnice zasijale luči s podobo pripadnice ženskega spola. Mestne oblasti želijo s to spremembo pozvati tudi h krepitvi prizadevanj za zmanjšanje razlike med spoloma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.