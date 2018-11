Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 2. novembra - Newyorške borze današnjega trgovanja niso začele z enotno smerjo indeksov. Za dobro voljo vlagateljev so sicer poskrbeli najnovejši podatki s trga dela, prav tako so trgi pozdravili poročila, da bi lahko ZDA in Kitajska vendarle rešili nesoglasja glede trgovine. Za nekaj slabe volje je medtem poskrbel tehnološki velikan Apple.