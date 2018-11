Stopnja brezposelnosti v ZDA ostaja na nizki 3,7-odstotni stopnji

Washington, 2. novembra - V ZDA so v zasebnem in javnem sektorju oktobra odprli 250.000 neto novih delovnih mest, kar je prijetno presenetilo analitike, ki so jih pričakovali okrog 190.000. Stopnja brezposelnosti je na letni ravni ostala na 3,7 odstotka, ministrstvo za delo pa je malce popravilo podatke o zaposlovanju za avgust in september.