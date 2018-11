Zmikavti obiskali slovitega Ćira

Reka, 2. novembra - Zmikavti so obiskali slovitega Ćira Blaževića, nekdanjega hrvaškega nogometnega selektorja. Kot poročajo hrvaški mediji, so vlomili v njegovo počitniško hišo v Kraljevici pri Reki ter odnesli denar in dragocena predmeta, prsten njegove žene ter pištolo, ki mu jo je leta 1994 podaril nekdanji hrvaški obrambni minister Gojko Šušak.