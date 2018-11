V Zagrebu prijeli roparko več bencinskih črpalk in kioskov

Zagreb, 2. novembra - Zagrebška policija je danes potrdila, da so kazensko ovadili 33-letno Zagrebčanko zaradi suma ropa skupno 12 bencinskih črpalk in kioskov v zadnjih dveh letih. Kot so zapisali na spletni strani zagrebške policijske uprave, je roparka s kaznivimi dejanji pridobila približno 38.000 kun (5135 evrov), ki jih je porabila za vsakdanje potrebe.