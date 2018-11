Umetniki slikarske šole reke Hudson bodo pomagali beguncem

New York, 5. novembra - Dražbena hiša Christie's bo 20. novembra na dražbi v New Yorku ponudila nekaj najboljših del t. i. slikarske šole reke Hudson. Za zbirko 13 slik se nadejajo iztržiti prek dva milijona dolarjev, celoten izkupiček pa naj bi po pisanju portala Art Daily namenili dobrodelnim organizacijam, kot sta Unicef in RefugePoint, za pomoč migrantom in beguncem.