Špansko tožilstvo za katalonske voditelje zaradi referenduma zahteva do 25 let zapora

Madrid, 2. novembra - Špansko tožilstvo za 12 od 18 nekdanjih katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, ki jim bodo sodili zaradi njihove vloge v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije, zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. V ločenem primeru za štiri nekdanje voditelje regionalne policije zahteva od štiri do 11 let zapora.