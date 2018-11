Skupna korejska kandidatura za OI 2032 je realnost

Seul, 2. novembra - Predstavniki Južne in Severne Koreje so se dogovorili, da bodo Mednarodni olimpijski komite (Mok) tudi uradno pisno obvestili, da nekoč sovražni državi, ki še nimata vzpostavljenih diplomatskih odnosov, nameravata vložiti skupno kandidaturo in se potegovati za gostiteljici poletnih olimpijskih iger, ki bodo leta 2032.