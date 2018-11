SBI TOP dopoldne z več kot dvoodstotno rastjo

Ljubljana, 2. novembra - Indeks SBI TOP se je na Ljubljanski borzi dopoldne okrepil za več kot dva odstotka, navzgor pa ga potiskajo delnice Petrola, Zavarovalnice Triglav, Luke Koper in Pozavarovalnice Sava. Slednje so pridobile skoraj 10,5 odstotka vrednosti. Najbolj prometne so Krkine delnice, s katerimi so vlagatelji doslej opravili preko 725.000 evrov prometa.