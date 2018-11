Ob lipi sprave bo spominska slovesnost za vse žrtve vojn in revolucije

Ljubljana, 2. novembra - Društvo Združeni ob lipi bo danes popoldne ob lipi sprave na ljubljanskih Žalah pripravilo spominsko slovesnost za vse žrtve vojn in revolucije. "Prizadevamo si, da se žrtve vojn in revolucije rehabilitirajo in se v Sloveniji oblikujejo demokratični procesi," je za STA dejal predsednik društva Janez Juhant.