Na Hrvaškem preprečili zamenjavo mamil za orožje, namenjeno terorističnim skupinam

Zagreb, 2. novembra - Zagrebški preiskovalni sodnik je odredil pripor za državljana ZDA in Nigerije, ki sta v torek z zasebnim letalom iz Malija v Zagreb pripeljala kilogram kokaina. Mamila so bila namenjena za nakup orožja in streliva na Hrvaškem, domnevno za potrebe malijske džihadstične skupine Ansar al Din, ki je povezana z afriško vejo Al Kaide.