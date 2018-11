Na jubilejni 60. Jazz festival Ljubljana prihaja John Zorn

Ljubljana, 3. novembra - Čeprav je do jubilejne, 60. izdaje Jazz festivala Ljubljana še dobrega pol leta, njegovi organizatorji že napovedujejo dva večera v družbi avantgardnega saksofonista, skladatelja, založnika in producenta Johna Zorna. V sklopu festivala bo Zorn 18. junija predstavil projekt The Hermetic Organ, dan kasneje pa še maraton Bagatelles.