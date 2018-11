Ponekod po državi do sobote možna razlivanja rek in močnejši nalivi

Ljubljana, 2. novembra - Po ujmi z močnim vetrom in padavinami, ki je državo zajela v začetku tedna, je Agencija za okolje RS (Arso) danes izdala novo opozorilo, da so do sobote zjutraj predvsem na Primorskem in delu Notranjske krajevno možni močnejši nalivi. Prav tako so možni porasti in razlivanja rek v južni in deloma osrednji Sloveniji ter na Vipavskem.