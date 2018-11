Nihajoč atenski stadion skrbi Uefo

Atene, 2. novembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je izrazila zaskrbljenost zaradi stanja olimpijskega stadiona v Atenah, ki je 23. oktobra gostil tekmo 3. kroga nogometne lige prvakov med atenskim AEK in Bayernom iz Münchna. To so Bavarci dobili z 2:0. Po spletu so zaokrožili video posnetki, ki kažejo, kako se maje oziroma niha zgornji del tribun.