Ministrstvo začelo z evalvacijo izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje

Ljubljana, 2. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je začelo z evalvacijo dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje. V ta namen je na spletni strani ministrstva zagnalo spletno anketo, namenjeno različnim ciljnim skupinam izvajalcev in uporabnikom zakonodaje. Anketa bo aktivna do 23. novembra.