Grčija in Makedonija po 12 letih vzpostavili letalsko povezavo med prestolnicama

Skopje/Atene, 2. novembra - Grčija in Makedonija sta v četrtek po 12 letih znova vzpostavili letalsko povezavo med Atenami in Skopjem. Grška družba Aegean Airlines bo opravila po dva poleta v vsako smer na teden, in sicer ob torkih in četrtkih. Gre za nov korak k normalizaciji odnosov med državama po podpisu dogovora o spremembi imena Makedonije.