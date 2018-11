Komunala Brežice pod eno streho

Brežice, 2. novembra - Podjetje Komunala Brežice, katere delovanje je bilo od ustanovitve pred skoraj šestimi leti razpršeno po štirih enotah v različnih najemnih prostorih v Brežicah, od torka deluje v lastnih prostorih pod eno streho. Naložba je to družbo stala nekaj več kot pol milijona evrov, zanjo so kupili nepremičnine pri brežiškem stadionu in jih prenovili.