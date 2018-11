V Ljubljani revija snemalsko najuspešnejših filmov z območja nekdanje Jugoslavije

Ljubljana, 2. novembra - S projekcijo dokumentarnega filma Saraj'vo v režiji Mustafe Mustafića se bo danes ob 18. uri v Slovenski kinoteki začel balKam - prva pregledna revija snemalsko najuspešnejših filmov minulih dveh let z območja nekdanje Jugoslavije po izboru nacionalnih združenj direktorjev fotografije. Revija bo potekala do 5. novembra.

Pri izboru filmov so sodelovala nacionalna združenja direktorjev fotografije iz BiH (ASBH), Srbije (SAS), Makedonije (MSC), Hrvaške (HFS) in Slovenije (ZFS). Vsako nacionalno združenje je lahko predlagalo po en celovečerni igrani, dokumentarni in kratki igrani film. Pregleda filmov se bodo udeležili tudi nekateri člani in avtorji prikazanih filmov iz omenjenih združenj, s katerimi bodo po projekcijah pogovori, so sporočili iz Združenja filmskih snemalcev Slovenije (ZFS), ki projekt soorganizira s Slovensko kinoteko, zavodom Aipa, Evropsko zvezo filmskih snemalcev (IMAGO) in Društvom slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Revijo nocoj uvaja celovečerni dokumentarni film Saraj'vo v režiji Mustafe Mustafića, ki zgolj s podobami in glasbo, brez izjav ali komentarja, spregovori o izrednem mestu, ki stoji na križišču civilizacij in odseva duh nekega prostora in časa. Glavni junaki filma so anonimni meščani Sarajeva, posneti v vseh letnih časih v obdobju petih let. Različne manifestacije in dogodki pokažejo, zakaj je to mesto resnično nekaj posebnega, piše na strani kinoteke.

Pred celovečercem bodo uvodoma prikazali še kratkometražec Poglej ti njo v režiji Gorana Stolevskega, direktor fotografije je Naum Doksevski. Film pripoveduje o Aneti, ki je bolj fantovsko dekle. Nekega dne dobi nenavadno zamisel, lokalnega duhovnika hoče prepričati, da bi ji dovolil udeležbo na stoletja starem cerkvenem običaju, namenjenem izključno moškim.

Slovenski predstavniki na balKamu bodo kratki igrani film Apoptoza (direktor fotografije je Nejc Saje, režiser Tomaž Gorkič), dokumentarni celovečerni film Zadnji ledeni lovci (direktor fotografije je Rožle Bregar, režijo podpisujeta Jure Breceljnik in Rožle Bregar) in igrani celovečerni film Ivan (direktor fotografije je Marko Brdar, režiser Janez Burger).

V nedeljo, 4. novembra, je napovedana okrogla miza na temo Delovni pogoji direktorjev fotografije, v ponedeljek, 5. novembra, pa predavanje na temo Kje je direktor fotografije v sistemu kolektivnega upravljanja avtorskih pravic?

Po Slovenski kinoteki obstaja možnost projekcij istega izbora filmov leta 2019 v kinotekah v Skopju, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, mogoče tudi v Prištini. Pregled filmov balKam bo tako potoval po vseh državah nekdanje Jugoslavije, vsako leto bo v drugi državi.

Za prvo izdajo festivala so se odločili, da povabijo le države nekdanje Jugoslavije, pozneje je mogoča širitev in vključitev filmov iz Grčije, Romunije in Bolgarije. Direktorji fotografije na Kosovu so v procesu ustanavljanja združenja, zato so kljub temu, da združenja še nimajo, povabili predstavnika. V Črni gori pa direktorji fotografije zaenkrat še niso organizirani, zato tudi niso mogli izbrati filmov, ki bi jih predstavili na balKamu.

Program je namenjen tako strokovni kot širši javnosti, vključuje projekcije, predstavitev knjige, pogovore in predavanje.