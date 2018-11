Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 2. novembra - Danes bo oblačno. Dež se bo čez dan okrepil in od zahoda razširil nad večji del Slovenije. Predvsem na jugu bodo vmes tudi nalivi. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, ob morju in na Goriškem do okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.