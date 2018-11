Milwaukee prvič v sezoni poražen

Boston, 2. novembra - Košarkarji Milwaukee Bucks so v severnoameriški ligi NBA doživeli prvi poraz, tako da zdaj ni več neporažene ekipe. Na gostovanju v Bostonu so izgubili s 113:117. Zdaj imajo razmerje v zmagah in porazih 7-1, takšnega imajo po novem tudi Denver Nuggets, ki so s 110:91 zmagali v Clevelandu.