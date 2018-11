Zmaga Barcelone, Blažič vpisal le en skok

Ljubljana, 1. novembra - Košarkarji Barcelone so v petem krogu evrolige tretjič zmagali, pred domačimi gledalci so porazili Maccabi Tel Aviv s 74:58. Slovenski reprezentant v dresu Barcelone Jaka Blažič je v šestih minutah in 16 sekundah ostal brez dosežene točke, v svojo statistiko je vpisal en skok.