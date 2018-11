Starbucks s prodajo v zadnjem četrtletju presegel pričakovanja

New York, 2. novembra - Veriga kavarn Starbucks je v tretjem četrtletju ustvarila 6,30 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje in tako presegla pričakovanja analitikov. Nad njihovimi pričakovanji je tudi prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov, ki je nanesel 62 centov na delnico in presegel pričakovanja za dva centa.