Dnevnik: Angela Merkel, hroma raca (2. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Če bi rekli, da Nemčije, kakršno smo poznali po drugi svetovni vojni, od ponedeljka ni več, bi to najbrž zvenelo dramatično, nemara celo patetično. To, da je kanclerka napovedala umik iz politike, za stabilno in urejeno demokracijo vendar ne bi smel biti dogodek, ki bi državo vrgel s tečajev. Ali pač, piše Vojko Flegar v Dnevniku.