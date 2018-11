Applovi četrtletni rezultati le delno zadovoljili analitike

New York, 1. novembra - Ameriški tehnološki velikan Apple je v svojem zadnjem poslovnem četrtletju, ki se je končalo septembra, presegel pričakovanja analitikov z rastjo dobička in prihodkov. Nekoliko pa je razočaral s številom prodanih iphonov ter napovedjo poslovanja v prvem četrtletju naslednjega poslovnega leta, od oktobra do decembra letos.