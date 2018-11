Večer: Sodni dan (2. 11.)

Maribor, 1. novembra - Vrh sodstva je vrhovno sodišče, nam trobijo najmanj 25 let, potem pa vsak šef sodišča po svoje telovadi. Vsakič eden od vrhovnih predseduje vrhovnim in ker so mandati sodnikov trajni, predsedniški mandati pa omejeni, dedujejo predsedniki ene in iste sodnike. Naj bo predsednik iz tega ali onega testa, vsak ima opozicijo, piše Vanessa Čokl v Večeru.