Demokracija: Ko kulturni marksisti srečajo Lano Lokteff (2. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Lana Lokteff je ikona gibanja alt-right, ki ga levičarji označujejo za rasističnega. Lokteffova svoje ženstvenosti ne skriva. Zanjo so ženske ženske, moški so moški. To naravno delitev ogroža kulturni marksizem, ki bo staro celino privedel do izumrtja, saj evropske moške želi spremeniti v feminizirana bitja, piše Jože Biščak v Demokraciji.