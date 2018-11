Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 10. in 1. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Tuje tiskovne agencije so poročale, da je Slovenci vsako leto porabimo 16 milijonov nagrobnih sveč, da bo na premieri opere Trubadur nastopil tudi slovenski operni pevec in da so se na pokopališču v Udinah v spominski slovesnosti poklonili tudi Slovencem in Hrvatom, ki so umrli v koncentracijskem taborišču Gonars.