Mladi slovenski reprezentanti v futsalu bodo EP lovili v Podčetrtku

Ljubljana, 1. novembra - Slovenska futsal reprezentanca do 19 let je na žrebu v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe dobila tekmece za kvalifikacije za EP 2019. Slovenska izbrana vrsta bo med 26. in 31. marcem prihodnje leto doma v Podčetrtku gostila zasedbe Azerbajdžana, Nizozemske in zmagovalca predkvalifikacijske skupine B.