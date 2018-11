Newcastle podaljšal s kapetanom Lescellesom do leta 2024

Newcastle, 1. novembra - Kapetan angleškega nogometnega prvoligaša Newcastle Uniteda Jamaal Lascelles je podaljšal pogodbo do leta 2024. Štiriindvajsetletni branilec je član srak od leta 2014, ko je prestopil iz Nottingham Foresta, do danes je zbral 112 nastopov in dosegel osem golov.