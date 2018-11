Rusija uvedla nove sankcije proti Ukrajincem

Moskva, 1. novembra - V Rusiji so danes v veljavo vstopile nove finančne sankcije proti več sto Ukrajincem in več desetim podjetjem. Moskva se je s tem po lastnih navedbah odzvala na ukrepe Kijeva, ki z ruskimi državljani in podjetji domnevno ravna neprijazno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.