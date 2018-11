Iaquinta napovedal pritožbo na dveletno zaporno kazen

Milano, 1. novembra - Nekdanji napadalec Juventusa in italijanske nogometne reprezentance Vincenzo Iaquinta, ki ga je italijansko sodišče zaradi posesti orožja in povezav s kalabrijsko mafijo obsodilo na dveletno zaporno kazen, je napovedal pritožbo. Tožilstvo je sicer za 38-letnega člana azzurrov, ki so 2006 postali svetovni prvaki, zahtevalo šest let za zapahi.