Luka Dončić z Dallasom tudi v Los Angelesu brez zmage

Los Angeles, 1. novembra - Slovenski košarkar Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA tokrat gostoval pri Los Angeles Lakers in spet ostal brez zmage. V Staples Centru so namreč jezerniki na krilih LeBrona Jamesa, ki je dosegel 29 točk, pet skokov in šest podaj, vključno z odločilnim prostim metom 2,1 sekunde pred koncem, slavili s 114:113.