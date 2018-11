Vancouver v NHL boljši od Chicaga

Vancouver, 1. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL je bil v noči na četrtek na sporedu le en obračun. Na dvoboju zahodne konference so Vancouver Canucks v domači dvorani gostili Chicago Blackhawks, ki so sicer prvi povedli, a na koncu so gostitelji zmagali s 4:2. Dvakrat se je med strelce vpisal 22-letni Jake Virtanen, vratar Jacob Markstrom je zbral 24 obramb.