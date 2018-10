Newyorške borze mesec negativne korekcije zaključile z rastjo

New York, 31. oktobra - Osrednji indeksi na newyorških borzah so mesec, ki ga je zaznamovala krepka in za nekatere boleča negativna korekcija, zaključile s precejšnjo rastjo. Borzniki gredo lahko tako na praznovanje noči čarovnic nekoliko boljše volje, čeprav negotovost za v naprej ostaja velika,