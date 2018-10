Znani vsi polfinalisti nogometnega pokala

Ljubljana, 31. oktobra - Nogometaši Maribora, Mure, Aluminija in Olimpije so polfinalisti pokala Slovenije. Kot zadnja je polfinale potrdila ljubljanska Olimpija, ki je v večerni tekmi v Stožicah igrala neodločeno 1:1 (0:0) s tretjeligašem Koprom. Ljubljančani so na prvi tekmi zmagali kar s 5:0.