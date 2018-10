Na suh in lep dan v Tržiču intenzivna sanacija

Tržič, 31. oktobra - Po minuli ujmi, ki je vas Jelendol v občini Tržič odrezala od sveta, že potekajo popravila. Na suh in lep dan poteka intenzivna sanacija, je za STA pojasnil tržiški župan Borut Sajovic. Dostop do vasi Jelendol skušajo vzpostaviti s severne strani, že v torek pa so prebivalcem zagotovili elektriko, vodo in hrano.