Evropske borze rdeči oktober zaključile z rastjo tečajev

London/Frankfurt/Pariz, 31. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma precej zvišali, tako da so borzniki oktober, ki ga je zaznamovala krepka in za nekatere boleča negativna korekcija, zaključili v optimističnem tonu. Cene nafte se malenkost znižujejo, tečaj evra pa je ob spodbudnih podatkih iz ZDA upadel.