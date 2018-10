Ibrahimović, Rooney in Vela med kandidati za MVP lige MLS

New York, 31. oktobra - Vodstvo ameriške nogometne lige MLS je objavilo seznam kandidatov za najkoristnejšega igralca sezone 2018. Med njimi so ugledna nogometna imena, kot so Zlatan Ibrahimović, Wayne Rooney in Carlos Vela, peterico pa zaključujeta izvrstna nogometaša Atlante United Josef Martinez in Miguel Almiron.