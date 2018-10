Pristojni prve ocene škode neurij pričakujejo do ponedeljka

pripravili Domenika Presekar in Mojca Zorko

Ljubljana, 31. oktobra - Na današnji suh dan so se po državi lotili sanacije posledic ujme, ki je z obilnim deževjem, močnim vetrom in plazovi prizadela državo v ponedeljek in torek. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan ocenjuje, da bi škoda lahko presegla prag, določen za izplačilo pomoči države, upa pa, da bodo občine prve ocene škode podale že do ponedeljka.