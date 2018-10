Raziskava: Slovenija v znanju angleščine na devetem mestu na svetu

Zürich, 31. oktobra - Slovenija po znanju angleškega jezika zaseda deveto mesto med 88 državami in regijami na svetu, kaže mednarodna raziskava podjetja EF Education First. Raven znanja angleščine med Slovenci je zelo visoka, so še ugotovili v raziskavi. Na prvem mestu je Švedska, sledita pa ji Nizozemska in Singapur.