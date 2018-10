Zasebni sektor v ZDA oktobra odprl 227.000 neto novih delovnih mest

Washington, 31. oktobra - Ameriški zasebni sektor je v oktobru odprl 227.000 novih delovnih mest več, kot jih je ukinil, podatki kadrovske agencije ADP pa so krepko presegli napovedi analitikov, ki so pričakovali neto odprtje okoli 189.000 delovnih mest. V petek statistiko zaposlovanja in brezposelnosti objavlja še ministrstvo za delo, ki upošteva tudi javni sektor.