Ljubljana, 31. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nevarnosti padanja kamenja popolna zapora na cesti Maribor - Dravograd med Radljami ob Dravi in Podvelko. Obvoz za vozila do sedmih ton in pol je po cesti Podvelka - Ribnica na Pohorju - Vuhred.