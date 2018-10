Iaquinta zaradi orožja in mafije za zapahe

Milano, 31. oktobra - Italijansko sodišče je na dve leti zaporne kazni obsodilo nekdanjega napadalca Udineseja, Juventusa in italijanske nogometne reprezentance Vincenza Iaquinto. Tožilstvo je sicer zaradi posesti orožja in povezav s kalabrijsko mafijo zahtevalo šest let zapora za 38-letnega člana italijanske vrste, ki je 2006 postala svetovni prvak.